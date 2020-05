Hobbyisten met metaaldetectoren vinden in coronatijd veel meer munitie

Hoeveel oude explosieven er nog in de grond liggen, is moeilijk te zeggen. Historici in dienst van Beobom, een bedrijf dat advies geeft over explosieven, waagden zich wel aan een ruwe schatting. Zij komen uit op zo'n 100.000 ton onontplofte munitie.

Daarom moet bij veel bouwprojecten nog altijd worden onderzocht of er explosieven in de grond zitten. Waarschijnlijk blijft dat nog wel een tijd zo, denkt Beobom. Zij vermoeden dat er met het huidige tempo van ruimen, in 2145 nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog uit de grond wordt gehaald.

Volgens Kooistra vinden hobby-zoekers overigens veel meer dan oude bommen of granaten. "De tienduizenden zoekers in Nederland doen ontzettend nuttig werk, door ook vooral afval uit de grond te halen en op te ruimen. Ik schat dat ze zo honderdduizenden kilo's per jaar aan metaal afval uit het milieu halen."