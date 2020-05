Keuzes in conflict: ervaar dilemma's van jonge veteranen

Twee van die veteranen, Dominique en Koen, dienden onder andere in Afghanistan en kwamen daar in gevechtssituaties terecht. Koen als Special Forces Operator en Dominique als vlieger van een Cougar-transporthelikopter. Dominique moest kiezen tussen het bevel schieten of vluchten toen mensen stenen naar de helikopter gooiden. Koen had twijfels bij de planning van een risicovolle missie in vijandelijk gebied.

Tegelijkertijd spelen er tijdens uitzendingen persoonlijke dilemma's. Wat vertel je bijvoorbeeld aan je partner als een collega zwaargewond is geraakt bij een bermbom? Voor Leobart was wel of niet op missie gaan een persoonlijk dilemma; hij was reservist en moest er onder meer zijn normale baan voor opzeggen.