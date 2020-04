'Voor elke Poolse werknemer heb ik drie scholieren nodig'

Niet alleen in de agrarische sector zijn nu bijbanen te vinden. Zo werkt Annabel van 20 normaal in de horeca, maar nu in een distributiecentrum voor tijdschriften. "Na een maand Netflixen heb je het ook wel weer gezien", zegt ze. "Ik was wel verrast toen ik hoorde dat ik hier kon werken, ik heb natuurlijk nog nooit zoiets gedaan."

Naast de agrarische sector is er ook nog veel werk in de supermarkten, doe-het-zelf-zaken en tuincentra. Ook naar bezorgers - van zowel maaltijden, boodschappen als kranten - is veel vraag. En is er veel werk in distributiecentra en magazijnen.

Wel of geen NOW?

Sommige scholieren kampen met andere problemen; zo krijgt lang niet iedereen met een 0-uren-contract doorbetaald. De NOW-regeling zou dat mogelijk moeten maken, ook voor flexwerkers. Maar veel scholieren vallen als eerste af bij hun baas. Zoals Abdullah van 17, die als afwasser in een eetcafé werkt. "Ik zit nu thuis, dus ik heb geen inkomsten. Mijn baas wilde dat eerst niet."

Bij het meldpunt van Young & United van vakbond FNV kwamen hier al 1600 klachten over binnen. Ook voor scholieren die via een uitzendbureau werken, is doorbetaling niet vanzelfsprekend. Brancheorganisatie NBBU laat weten dat ongeveer de helft van alle uitzendbureau's gebruikmaakt van de NOW-regeling, of van plan is dat te doen.

Voor Abdullah kwam het trouwens wel goed. Hij heeft opnieuw met zijn baas gepraat, en hij krijgt alsnog doorbetaald.