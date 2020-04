Zo komen de verborgen coronadoden aan het licht

De dagelijkse cijfers van het RIVM over het aantal coronadoden zijn niet compleet. Mensen die thuis of in een verpleeghuis sterven, worden niet getest en komen daardoor niet in de officiële cijfers terecht.

Het werkelijke aantal doden zou wel eens het dubbele kunnen zijn van het officiële aantal dat nu bekend is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en huisartsen kunnen helpen om een completer beeld te krijgen van het precieze aantal.

NOS op 3 legt uit hoe huisartsen patiënten registreren die vermoedelijk aan het coronavirus zijn overleden. En wat we uit de sterftecijfers van het CBS kunnen afleiden om meer te leren over covid-19: