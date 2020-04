Waarom het nog te vroeg is voor een 'exitstrategie' in de coronacrisis

Tot eind deze maand zullen de coronamaatregelen zeker nog niet versoepelen. En ook daarna zal het in Nederland voorlopig nog niet gaan zoals het ging, zegt het kabinet. Hun boodschap: houd vol. Maar wanneer kunnen we weer terug naar normaal?

Deze week ging het veel over de 'exitstrategie'. Welk pad kiest Nederland uit deze crisis? NOS op 3 legt uit welke dilemma's dat met zich meebrengt en aan welke eisen we moeten voldoen, willen we terug kunnen naar normaal: