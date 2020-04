'Waar anderen een stap terug zetten, doen wij er een of meer vooruit'

"Als mensen zouden zien wat wij zien, dan zouden ze onze zorgen begrijpen", zegt ambulanceverpleger Kim in haar vlog. Zij is een van de mensen die voor NOS op 3 vastlegden hoe anders het werk nu is in coronatijd.

Ook begrafenisondernemers, artsen en agenten doen nu een stap vooruit, waar andere mensen thuis moeten blijven. Dat heeft allerlei gevolgen, voor hun werk maar ook voor henzelf.

"Ik moet mensen nu zeggen dat ze geen afscheid kunnen nemen van hun dierbare", vertelt de islamitische begrafenisondernemer Aisha, die het nu drukker heeft dan ooit. "Dat wil ik niet doen, maar dat moet wel voor hun eigen gezondheid."

En hoe maak je menselijk contact met een dik beschermingspak aan? En hoe hou je jezelf veilig?

In deze video zie je hoe de mensen in onmisbare beroepen met de coronamaatregelen omgaan: