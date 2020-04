Zo ver zijn we in de zoektocht naar een vaccin tegen corona

Het is dé oplossing tegen het coronavirus: een vaccin. Maar wanneer is die er?

Universiteiten en farmaceutische bedrijven over de hele wereld werken er hard aan. Ook de farmaceut Janssen uit Leiden is in de race. Zij kozen deze week welk mogelijk vaccin tegen corona zij definitief verder gaan ontwikkelen.

Maar; de weg naar succes is lang. En ook anderen willen zo snel mogelijk hun vaccins gaan testen.

Wat moet er nog gebeuren voor we een definitief coronavaccin kunnen verwachten? NOS op 3 legt het uit: