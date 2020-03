Wat corona kan aanrichten bij jonge mensen

Gisteren richtte premier Rutte zich in een persconferentie in het bijzonder tot jongeren: houd je aan de sociale afstand. Minstens 1,5 meter. Want beelden van dit weekend lieten heel wat anders zien.

In deze video legt NOS op 3 uit hoe het coronavirus ook kerngezonde jonge mensen kan vloeren, maar ook waarom juist zij zich volgens deskundigen moeten gedragen álsof ze besmet zijn: