Waarom een sluiproute niet per se sneller is dan filerijden

"In een enkel geval is de sluiproute wel sneller", aldus Calvert. "Een sluiproute kan je soms tot 15 minuten schelen. Máár: als te veel automobilisten dat doen, komt die sluiproute ook vast te zitten. En er is niet veel verkeer voor nodig om dat te laten gebeuren."

Dat zie je in Zevenbergschen Hoek. Daar rijd je in de ochtendspits in bijna alle gevallen via de sluiproute door het dorp sneller van de A59 naar de A16 dan wanneer je knooppunt Zonzeel neemt. "In alle drie de gevallen ben je vanaf ongeveer kwart over 6 tot ongeveer half 9 sneller via de sluiproute."

Dus, betekent dat dat je over het algemeen beter achteraan kunt sluiten in de file dan naar je navigatie luisteren en de alternatieve sluiproute nemen? "Meestal wel", zegt Van Lint. "Als er nu ergens vertraging is, is de kans groot dat dat is opgelost als jij er bent. En kies je voor het alternatief, dan is de kans dat jouw tijdwinst weg is, als je er eenmaal bent."

En bovendien, voegt Calvert toe: "zijn die paar minuten winst echt de overlast die je helpt veroorzaken waard? En besef wel: in de file kun je gemiddeld nog wel 30 tot 50 kilometer per uur rijden op de snelweg. Dat lukt je niet door een dorpskern."