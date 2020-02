Niet half 9, maar half 10: 'Laat middelbare scholieren later beginnen'

Te kort slapen heeft volgens chronobioloog Thomas Kantermann negatieve invloed op de schoolprestaties. "Een half of heel uur later beginnen, en dus langer slapen, is al beter. Om negen uur als je bijvoorbeeld in een stad woont en je school dichtbij is. En om tien uur als je op het platteland woont en je school wat verder weg is."

Later beginnen betekent trouwens niet dat leerlingen de avond van tevoren ook later gaan slapen. Onderzoek laat zien dat de slaap echt wel wordt verlengd, zeggen de experts.

Later uit school?

Een aantal middelbare scholen experimenteert al met later beginnen, of heeft dat al definitief ingevoerd. Zoals het Jacob van Liesveldt College in Hellevoetsluis. Daar begonnen de lessen eerst om tien voor half negen, maar sinds een aantal jaar om negen uur.

"Als je iets weet van het puberbrein, dan begrijp je dat leerlingen net iets later beginnen heel fijn vinden. Ook komen veel leerlingen van ons uit de regio, dus die moeten een stuk reizen. Dan is later op de fiets stappen prettiger, zeker om ook wat zonlicht te pakken", zegt directeur Wim van den Eshof.

Maar niet alle scholen zien de latere begintijd zitten. Volgens hen betekent dat automatisch ook dat de lessen langer doorgaan. En dan kunnen scholieren 's middags in de knel komen met het maken van huiswerk, of bijvoorbeeld hun sport- of muziekles.

In Hellevoetsluis hebben ze daar over nagedacht. "We hebben de lessen ingekort van 50 minuten naar 45 minuten. In die tijd bleken we dezelfde lesstof te kunnen behandelen", zegt Van den Eshof. Wie extra les wil in bijvoorbeeld wiskunde, kan nog wel eerder op school terecht. Deze 'plusuren' starten op de oude begintijd en worden meegerekend om aan de lesurennorm te voldoen.