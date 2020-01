De schatten van de zeebodem: wie pakt ze als eerst?

De oceaanbodem zit vol kostbare, zeldzame grondstoffen. Kobalt, goud zilver, koper, zink en nikkel. Grondstoffen die op land steeds schaarser worden, maar die we in de toekomst wel hard nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de accu's die zo cruciaal zijn in de energietransitie.

NOS op 3 legt uit hoe vol de zeebodem zit met die waardevolle grondstoffen, maar ook welke vraagstukken er door diepzee-mijnbouw boven komen drijven: