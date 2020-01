Meer extreem uitgaansgeweld: 'Pepperspray maakt geen indruk'

Ook de Dutch Bouncer Federation, de belangenvereniging voor horeca-portiers, merkt dat jongeren meer extreem geweld gebruiken als ze uit een club of kroeg worden uitgezet. "Het begint vaak met 'kankerlijer dit, kankerlijer dat', vervolgens trekken ze soms zelfs een mes", zegt mede-oprichter Cornel Gorsselink, die al dertig jaar als portier werkt.

Volgens het Trimbos-instituut en CCV hebben vechtpartijen tijdens het uitgaan verschillende oorzaken: het gebruik van alcohol en drugs, persoonskenmerken en de omgeving. En ook groepsdruk en de houding van politie en beveiligers spelen een rol.

Gekneusde kaak

Uit het nationale uitgaansonderzoek blijkt dat bij bijna alle gevallen van agressie of vechtpartijen tijdens het stappen, alcohol in het spel was. "Ik wilde een goede vriend helpen overeind te blijven, hij was echt straalbezopen. Maar dat zag hij als aanval en begon keihard op me in te slaan", zegt een anoniem slachtoffer van 19. Ze hield er een hersenschudding en gekneusde kaak aan over.

De combinatie van drank en drugs (zoals cocaïne) is nog gevaarlijker, volgens Van Hest. "Je denkt dan dat je onoverwinnelijk bent en je overschat jezelf enorm." De politie kan dan ook moeilijker ingrijpen. "Pepperspray maakt bijvoorbeeld geen indruk, want je voelt minder pijn. Het geweld kan ontzettend snel uit de hand lopen."