Waarom we het nu wél over zelfdoding moeten hebben

Over jongeren die overlijden door zelfdoding berichten media meestal heel terughoudend, uit angst voor kopieergedrag. Vandaag is een uitzondering: zowel nabestaanden als onderzoekers benadrukken dat we het gesprek erover aan moeten gaan.

Iedere dag krijgen familie of vrienden in Nederland het verschrikkelijke bericht dat iemand uit hun omgeving is overleden door zelfdoding. Een maatschappelijk probleem, dat vooral aandacht kreeg toen in 2017 bijna twee keer zo veel tieners zichzelf doodden.

In onderstaande video legt NOS op 3 uit waarom we het er vandaag juist wél over hebben: