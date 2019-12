Het jaar in geluid: zo klonk 2019

Op de laatste dag van 2019 kijken we massaal terug op het afgelopen jaar. Maar als je liever luistert, is er het NOS op 3 Jaaroverzicht. De redactie verzamelde alle belangrijke nieuwsmomenten en zette die op een rijtje in deze podcast (let op: het duurt een tijdje voor het afspelen begint).

We lichten hier zes gebeurtenissen voor je uit, gemonteerd op hits uit 2019: