De jaren 10-quiz: wat weet jij nog?

Verantwoording

Voor de nieuwsquiz en de zoekplaat hebben we alle jaaroverzichten van het afgelopen decennium teruggekeken. Niet elke nieuwsgebeurtenis leent zich logischerwijs voor een quizvraag, vandaar dat enkele belangrijke nieuwsmomenten uit de jaren 10 ontbreken. Dit geldt ook voor de zoekplaat, waar meer ruimte is voor typische jaren 10-trends en -fenomenen. De vragen zijn zo goed mogelijk verdeeld over alle jaren van het decennium en behandelen een breed palet aan onderwerpen. De foto's zijn van ANP, Wikimedia (Creative Commons) of rechtenvrij.