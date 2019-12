Stress en jongeren: onderzoek na onderzoek werd er dit jaar over gepubliceerd, maar veel duidelijker werd het allemaal niet. De ene keer hielden jongeren amper hun hoofd boven water en had 80 procent van hen last van stress. Terwijl bij een ander onderzoek al dat gestress onder jongeren helemaal niet was aan te tonen.

Hoe zit dat nou echt? Hebben jongeren van nu meer stress dan hun ouders vroeger? NOS op 3 legt het uit: