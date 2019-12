Als je buiten bent, merk je het al een poosje: oud en nieuw is op komst, de eerste knallen klinken in de verte. De laatste jaren gaat het er veel over en in een aantal gemeenten is het al van kracht: een vuurwerkverbod. Niet iedereen zit meer te wachten op dat geknal.

Daar was in de jaren 70, toen consumentenvuurwerk aan z'n opmars begon, totaal nog geen sprake van. Maar in de jaren daarna, veranderde het imago van vuurwerk. NOS op 3 legt je uit hoe dat is gegaan: