Mbo'ers blijven toch zitten met ongebruikte schoolboeken

De onvrede over de ongebruikte schoolboeken kwam vorig jaar bij de minister terecht na een onderzoek onder ruim 250.000 mbo'ers. Daarin gaf bijna de helft van de mbo-studenten aan voor hun opleiding boeken te moeten kopen die ze daarna nooit meer gebruiken.

VVD en SP dienden daarop in april een motie in, waarin ze de regering vroegen om scholen te verplichten ongebruikte boeken terug te kopen. Die motie werd aangenomen, tot vreugde van JOB, de belangenorganisatie voor mbo-studenten. "Toen we dat hoorden, waren we heel blij. Nu gaat er echt wat gedaan worden aan onnodige kosten", dacht voorzitter Jurgen van der Hel.

Maar die vreugde was van korte duur. Minister Van Engelshoven gaf al kort daarna aan dat ze pas halverwege volgend jaar wil kijken of ze scholen echt gaat verplichten een terugkoopregeling te hebben.

Scholen aan zet

De minister wil eerst de evaluatie van het 'servicedocument schoolkosten' afwachten. In dat document spraken het ministerie van Onderwijs, de MBO-raad en JOB af dat scholen periodiek moeten controleren of hun boekenlijsten nog up-to-date zijn en dat zij studenten alleen mogen vragen 'onderwijsbenodigdheden' aan te schaffen die voldoende intensief gebruikt worden.

Uit onze rondgang blijkt wel dat meeste scholen sinds de invoering van dat servicedocument in 2018 scherper zijn gaan letten op de boekenlijsten die ze hun studenten voorleggen. Zo doen ze op Landstede MBO in Zwolle een proef, waarbij studenten niet meer aan het begin van het schooljaar alle boeken moeten aanschaffen, maar per kwartaal of maandelijks. Als de boeken dus ook echt nodig blijken te zijn. De eerste resultaten van de proef zijn positief.

'Onnodige kosten'

Andere scholen zetten in op het vooraf goed checken van de boekenlijsten door studentraden en docenten, om zo te voorkomen dat boekenlijsten niet meer up-to-date zijn. Op sommige scholen kunnen studenten hun ongebruikte boeken aan het einde van het schooljaar dus wel weer inleveren en krijgen ze hun geld terug.

Maar op de meerderheid van de mbo's is dat dus niet het geval. Ongewenst, vinden ze bij JOB. "Het studenten onnodig opzadelen met kosten, moet je toch per definitie niet willen", zegt voorzitter Jurgen van der Hel. Hij kent de voorbeelden van scholen die het wel goed geregeld hebben voor studenten. "Die andere studenten zijn dus eigenlijk de sjaak, want die moeten nog steeds die 700 euro aan boeken betalen en die kunnen er vervolgens niets mee."