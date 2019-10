Hoe we borstkanker steeds beter kunnen genezen

Ieder jaar weer staat in oktober borstkanker wereldwijd centraal. Pink Ribbon, onderdeel van KWF Kankerbestrijding, zamelt dan geld in voor onderzoek en vraagt aandacht voor de ziekte. Een op de zeven vrouwen krijgt in haar leven zelf te maken met borstkanker.

Daarmee is het nog steeds de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Maar waar in 1955 een op de twee borstkankerpatiënten overleed, is tegenwoordig na vijf jaar 88 procent van de vrouwen in leven.

Hoe slagen we er steeds beter in borstkanker te bestrijden? NOS op 3 legt het uit: