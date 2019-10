Maartje (19) wint prijs met preek over 'lastige' bijbeltekst

Maartjes preek gaat over Handelingen 5:1-11. "Als ik de bijbeltekst die ik behandel aan mijn vrienden zou laten lezen, dan zou dat ze onmiddellijk afschrikken", zegt Maartje. "De tekst gaat over een straffende god. Dat past niet bij het beeld dat christenen tegenwoordig willen laten zien; daarin is God juist liefdevol."

Met haar lezing van de tekst hoopt ze ook haar niet-christelijke vrienden te inspireren. "Ik ben zo ongeveer de enige jongere in mijn kerkgemeenschap die regelmatig naar de kerk gaat en de enige gelovige van mijn vriendengroep. Ze weten wel dat ik naar de kerk ga, maar meer weten ze ook niet van mijn geloof."

Dat steeds minder mensen weten waar haar geloof of de Bijbel over gaat, blijkt ook uit de cijfers. In 2018 was voor het eerst meer dan de helft van alle Nederlanders niet religieus.

Gemeenschap

Daarom bedacht Maartje een eigen lezing van de oude tekst: vertrouw op elkaar. "De hoofdpersonen houden geld achter de hand als zij een gift doen aan de gemeente. Ze vertrouwen niet volledig op hun gemeenschap, op God. En ze doen hun gift alleen maar vanwege prestige. Ik wil laten zien dat als je vertrouwt op een ander, een vangnet bent voor de mensen om je heen, de samenleving er beter van wordt en anderen er ook voor jou zijn. En dat geldt ook voor mensen die niet geloven."

Gemiddeld zijn mensen die regelmatig de kerk bezoeken, maatschappelijk het meest betrokken, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze doen het meest vrijwilligerswerk of zetten zich in voor een vereniging.

Maartje: "Dus denk niet: wat heb ik er aan? Ga ik hier persoonlijk verlies door lijden? Maar heb onvoorwaardelijk lief. Dan bloeit er iets op waar je op kunt vertrouwen."