'De haat tegenover elkaar is echt heel erg, terwijl dat helemaal niet hoeft'

Vechtpartijen in Rotterdam en flinke discussies in de comments op het Instagram-account van NOS Stories. Ook in Nederland lopen de spanningen op na de inval van Turkije in het noorden van Syrië. NOS Stories sprak met Nederlandse jongeren met een Turkse of Koerdische achtergrond. Want ook tussen hen neemt de spanning soms behoorlijk toe.

Lorien (18) is van Koerdische komaf, en werd erg overvallen door de inval. "De dag dat ik hoorde dat Turkije Syrië binnen was gevallen, was eigenlijk echt een ramp. Op school hoorde ik dat de inval is in het gebied waar mijn familie woont, en dat mijn familie dus in gevaar is. Ik krijg elke dag video's binnen van hen en die zijn te vreselijk voor woorden. Om te zien dat alles in puin ligt en dat je familie in gevaar is, dat is heel verdrietig."

Liever video? Kijk dan hieronder naar een korte samenvatting.