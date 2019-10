Zo plukt de wereld de vruchten van Nederland

Hij heeft 20 miljoen kleine boeren in ontwikkelingslanden aan een goed bestaan geholpen en nog eens honderden miljoenen mensen directe toegang gegeven tot voedzame lokale groenten. Simon Groot, een 84-jarige oer-Hollandse zesde generatie zaadveredelaar uit Enkhuizen, wordt deze week in het zonnetje gezet.

Hij krijgt woensdag de prestigieuze World Food Prize, ook wel de Nobelprijs voor Voedsel genoemd. Een bijzondere prestatie, die symbool staat voor nog iets veel groters. Groot is namelijk de verpersoonlijking van heel agrarisch Nederland. Want met onze kennis voeden wij de wereld.

In deze video legt NOS op 3 uit hoe innovatief Nederland is op voedselgebied, waar al die kennis vandaan komt en hoe belangrijk ons land is in de wereldvoedselvoorziening: