Studenten geven gratis juridisch advies in de gevangenis

Lars en Jacorine werken samen in een team van rechtenstudenten van Universiteit Utrecht. Elke week gaan de twee naar de gevangenissen in Nieuwersluis en Nieuwegein. Daar kunnen gevangenen een briefje inleveren met praktische vragen. Jacorine: "Wij gaan langs bij de gedetineerden, verzamelen vragen en geven de week erna antwoord in een brief". Dat antwoord bevat niet altijd goed nieuws. "Maar we zorgen in ieder geval wel voor duidelijkheid", zegt Lars.

Pauline Jacobs van Universiteit Utrecht begeleidt het project al vijf jaar. "Het is een prachtige kans voor studenten. Ze stappen uit hun bubbel en luisteren naar de menselijke verhalen achter een delict. Ze kunnen mensenkennis opdoen en hulp bieden. Ook merkten we dat er in de gevangenis behoefte is aan laagdrempelig juridisch advies. We beantwoorden wekelijks vijf tot tien vragen per gevangenis. Soms kunnen we niet eens alle vragen beantwoorden."

Waarom is dit werk zo nuttig voor rechtenstudenten? Volgens Lars leert hij anders kijken naar gevangenen: "Je kijkt verder dan alleen een strafzaak." Jacorine is het daarmee eens. "Gevangenen zijn ook gewoon mensen met gewone problemen. Die menselijke blik kan ik meenemen in mijn verdere carrière".