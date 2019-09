Weer of geen weer: Dylan (28) wil dat we vaker de natuur ingaan

Tijdens de #2uurnatuur-challenge krijgen deelnemers elke week twee opdrachten die ze in de buitenlucht moeten uitvoeren. IVN begint de challenge bewust in oktober, zodat mensen ontdekken dat het ook in de herfst fijn is om buiten te zijn. Annemijn van IVN: "Je denkt bij de herfst snel aan regen en wind, maar in de herfst zie je ook juist hele mooie kleuren."

De belangrijkste redenen dat mensen niet gaan zijn: niet genoeg vrije tijd, de natuur is niet dicht bij huis of het is niet vaak genoeg mooi weer.

Dylan hoopt dat hij die drie redenen weg kan nemen. "De natuur is veel dichterbij dan je denkt en in het weekend vind je vast wel een moment om even naar buiten te gaan. Maak het vooral ook niet te groot voor jezelf." En wat betreft dat mooie weer? Zelfs tijdens onze wandeling door het Meijendel bleef het toch een aantal uur droog.