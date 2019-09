Wie zegt er eigenlijk dat de aarde opwarmt?

Het regent de laatste tijd klimaatdemonstraties en ook dit weekend is het weer raak. In New York. Klimaatactiviste Greta Thunberg is natuurlijk van de partij, maar ook medewerkers van techbedrijf Amazon legden hun werk neer om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering.

Het wordt komende week sowieso een echte klimaatweek. In Monaco leggen wordt de laatste hand gelegd aan een klimaatrapport van het IPCC, het International Panel on Climate Change. Die organisatie maakt onderdeel uit van de VN. De rapporten die ze uitbrengen staan aan de basis van wereldwijd klimaatbeleid.

Maar wat is het IPCC? In deze video leggen we het je uit hoe de organisatie te werk gaat - en hoe wetenschap soms politiek wordt.