Interactieve Miljoenennota: zo wordt het geld in 2020 verdeeld

In totaal geeft de rijksoverheid volgend jaar ruim 300 miljard euro uit. Om de cijfers uit de miljoenennota tastbaarder te maken, hebben we ervoor gekozen om de bedragen terug te rekenen tot een fictieve 1000 euro. Dat bedrag hebben we opgedeeld in de juiste verhoudingen per uitgavenpost en zo afgerond dat we uitkomen op 1000 euro.