Terugkeer eb en vloed moet Grevelingenmeer redden

Deskundigen spreken van een ecologische ramp in de Nederlandse wateren. Door zuurstofgebrek zijn er plekken waar geen leven meer mogelijk is, de zogenoemde dead zones. Maar er wordt gewerkt aan een oplossing: eb en vloed terugbrengen door bijvoorbeeld gaten te slaan in de Brouwersdam.

Daar zijn vooral het Grevelingenmeer en het Volkerakmeer bij gebaat. Daar is het zuurstofgehalte op sommige plekken zo laag, dat al het leven daar afsterft. En ook niet meer terugkeert. In tegenstelling tot plekken waar nog wél getijde is, zoals de Oosterschelde.

Vergelijk in onderstaande video-interactive zelf het verschil tussen het onderwaterleven in de levendige Oosterschelde en in het dode Grevelingenmeer: