Joep (17) kreeg z'n gokwinst van 11.000 euro nooit uitbetaald

Bij Unibet moest Jay binnen 30 dagen een foto van zijn ID-kaart uploaden, anders kon hij niets meer inzetten. "Ik heb aan mijn ouders gevraagd of zij het account konden verifiëren, maar dat wilden ze niet. Toen heb ik het maar opgegeven en het geld allemaal vergokt."

Geblokkeerd

Ook Joep (17) kon fluiten naar zijn geld. "Ik begon twee jaar geleden met Toto en had op naam van een vriend die 19 was een account gemaakt. Maar toen ik zo'n 11.000 euro had opgespaard en dat wilde cashen, moest ik een kopie van mijn ID uploaden", vertelt hij. Op dat moment was hij niet met die vriend en kon hij ook niet zijn ID uploaden. Toto heeft toen zijn account geblokkeerd en zo was Joep niet alleen zijn eigen inzet van 200 euro kwijt, maar ook zijn winst.