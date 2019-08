Veel numerus fixus-opleidingen zitten helemaal niet vol

Maar uit onderzoek blijkt dat dat bepaald niet zo was. We hebben daarvoor gekeken naar alle opleidingen in 2018 met numerus fixus, exclusief geneeskunde en tandheelkunde. Voor deze twee studies wordt jaarlijks door een onafhankelijke instelling advies uitgebracht hoeveel opleidingsplekken nodig zijn. Op die manier wordt voorkomen dat er een tekort of overschot aan artsen en tandartsen ontstaat.

Buiten deze twee studies bleven er in 2018 nog 35 opleidingen over met numerus fixus. Maar van die 35 zaten er 23 minder dan 90 procent vol. Bijvoorbeeld Fiscaal Recht in Leiden: een studie met plek voor 125 studenten, maar uiteindelijk begonnen er slechts 55 aan de opleiding. Of neem Kunstmatige Intelligentie aan de UvA: 200 plekken en maar 105 studenten gingen in 2018 aan de slag.

Swipe hieronder door de numerus fixus studies om te zien hoe vol/leeg die afgelopen jaar zaten: