Dit is hoe mevrouw Harthoorn (82) haar hondje Bowie kan houden

Mevrouw Harthoorn (82) liet een jaar geleden een lepeltje op de grond vallen en blesseerde daarbij haar rug. "En dan zit je, je kunt geen kant op". Dierenbuddy Sharron (21) komt trouw elke week twee keer langs om het hondje van mevrouw Harthoorn, Bowie, uit te laten. "Ik pak de riem en hij begint meteen te blaffen", lacht ze. "En het is echt een koekiemonster. Hij weet precies van welke buren hij een koekje krijgt."

Voor veel ouderen of chronisch zieken is zo'n huisdier van groot belang voor de kwaliteit van leven. Marko Roenhorst, coördinator van het project in Purmerend, legt uit dat het beter is om te voorkomen dat iemand afstand moet doen van zijn huisdier. "Dat is ellende voor zowel het baasje, als voor het huisdier. Voor veel mensen is een huisdier het laatste en beste wat ze nog hebben."