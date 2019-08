Waarom er 15.000 goudstaven onder De Nederlandsche Bank liggen

Het Nederlandse goud ligt strategisch verspreid over de wereld: in de VS, Canada en Engeland. Maar ook in eigen land liggen 15.000 staven goud, in een zwaarbeveiligde kluis onder De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam.

Voorlopig, want binnenkort start de bouw van een Nederlands Fort Knox. Of zoals de bank het zelf noemt: het DNB Cashcentrum. Dat komt in de gemeente Zeist. Het biedt opslag voor zowel het goud als de Nederlandse cashvoorraad. De verhuizing zal, als alles volgens schema loopt, in 2022 plaatsvinden.