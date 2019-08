Jan (33) zet sportclubs op in vluchtelingenkampen

Inkomsten haalt de stichting uit donaties en uit de verkoop van sportkleding in Nederland. "Alles gaat naar het goede doel", zegt Jan. Zelf komt hij rond door als dj te draaien op feestjes.

Nu de sportclub loopt, hoopt de stichting snel uit te breiden. In de buurt van de eerste locatie wil Jan een tweede club opzetten, om daarna clubhuizen te openen in Bangladesh en Rwanda.

Het idee is dat het concept overal komt waar mensen sportspullen nodig hebben. In favela's, sloppenwijken, maar ook gewoon in Nederland. Jan: "Zo kunnen we sport overal en voor iedereen mogelijk maken."