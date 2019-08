Waarom plastic hergebruiken ingewikkelder is dan je denkt

Van de Europese Unie moeten alle verpakkingen in 2030 recyclebaar zijn en daarbovenop wil Nederland in 2050 een circulaire economie hebben. Grote ambities, maar volgens cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen zijn we goed op weg. In 2017 recycleden we bijna de helft van onze plastic verpakkingen. Dat is ruim boven de Europese doelstelling van 22,5 procent.

Maar de term recycling zet mensen nogal eens op het verkeerde been. Dat je plasticverpakking gerecycled wordt, betekent namelijk niet dat je dat plastic ook daadwerkelijk terugziet in een soortgelijke plastic verpakking. De keten is niet gesloten en er moet dus steeds nieuw plastic gemaakt worden. En dat komt dus vooral door die eerder genoemde additieven, die de samenstelling van bijna elk plastic weer anders maakt.

"Geen enkele producent doet die toevoegingen zomaar", zegt Bjorn de Koeijer, onderzoeker aan de Universiteit Twente: "Verpakkingen staan in dienst van het product". Die verpakkingen worden bijvoorbeeld zo ontworpen dat je koekjes zo lang mogelijk knapperig blijven.