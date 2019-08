Abel (19) leerde lassen en vond zo z'n droombaan

Nadat Abel Enter (19) z'n entreediploma op zak had gekregen, zat-ie in de knoop met zichzelf. "Ik dacht dat ik m'n droombaan had gevonden in een autogarage, maar werd in de steek gelaten door een bedrijf." Toen klopte de gemeente aan bij Abel: of hij wilde meewerken aan de renovatie van een schip uit 1910.

Een jaar lang kluste hij met 80 anderen aan het schip 'Dorp Grouw' en leerde hij samenwerken, omgaan met druk en vooral: lassen. Het schip vaart dit weekend mee tijdens de opening van de Sneekweek.

En daardoor heeft Abel nu zijn droombaan gevonden: