Ruben zwemt, fietst en rent zich stuk tegen depressie

Uit onderzoek van Trimbos blijkt dat vooral jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar last hebben van een depressieve stoornis. Een op de vijftien jongvolwassenen had in de afgelopen twaalf maanden een depressie.

In sommige gevallen zijn deze depressieve gevoelens zo hevig dat jongvolwassenen besluiten uit het leven te stappen. In 2018 gebeurde dat 99 keer in de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar.

Nieuw aanbod

Depressies zijn te behandelen met therapie. Meerdere stichtingen bieden hulp, waaronder Grip op je Dip. Daar kunnen jongeren online gratis en anoniem praten met lotgenoten en professionals.

Nu is hun therapie vooral gericht op jongeren met een dip, maar de stichting wil graag uitbreiden met een specifiek aanbod voor jongeren met een zware depressie of suïcidale gedachten. Om die wens uit te laten komen, hoopt Ruben vandaag zo veel mogelijk geld op te halen tijdens de triatlon.