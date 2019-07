Van stalen neuzen naar stiletto's: meubelmaker Laura leert ondernemen

"Eerlijk is eerlijk, het is wel een lange zit", lacht Laura. De groep meiden krijgt workshops van verschillende Nederlandse topvrouwen. Maar het is niet alleen maar luisteren: "Ze leren lef tonen en risico's nemen. Talent en ambitie hebben ze genoeg, maar zelfvertrouwen is echt een aandachtspunt. Wij helpen daarmee, door bijvoorbeeld mindset-trainingen en sporten", vertelt Doets.

Dat het nodig is om stevig in je schoenen te staan, merkte Doets geregeld: "Het waren vooral de mannen in de donkere pakken die met de armen over elkaar en de buik vooruit zich heel geslaagd voelden. Van hen ondervond ik altijd heel veel weerstand."

Ze had zo haar eigen manier om met dit soort mensen om te gaan: "Ik laat ze altijd eerst even hun kunstje doen, zodat zij denken dat ze mij omver kunnen blazen. En daarna verras ik ze."

Laura heeft in ieder geval veel aan de week gehad: "Iedereen vertelt iets inspirerends en dat vond ik heel belangrijk en leuk om te horen."

En als kers op de taart won ze ook nog eens de hoofdprijs: