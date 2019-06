Liesbeth laat haar collega's ervaren hoe het is om (bijna) blind te zijn

"Het is wel eens gebeurd dat ik in de verkeerde bus zat. Toen stond ik ineens midden in Hellevoetsluis, terwijl ik hier in Zuidland moest zijn. Dan ben ik toch te eigenwijs om het te vragen", zegt Liesbeth Heller.

Drie jaar geleden werd bij haar de ziekte van Stargardt, geconstateerd, een oogaandoening waardoor je langzaam je zicht verliest. "Ik kwam er eigenlijk achter tijdens mijn werk. Ik kon de onderste tabjes op het grote scherm niet meer zien. Al vrij snel kwamen we erachter dat er iets niet goed zat."

In de week waarin het Oogfonds de aandacht vraagt voor blind- en slechtziendheid, zette Liesbeth op haar werk een parcours uit. Hieronder daagt ze haar collega's uit om een stukje, slechtziend, te lopen: