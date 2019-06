Klimaatideeën van jongeren: 'Maak een Derde Kamer voor ons'

In Den Haag wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve Klimaatakkoord, de plannen van Nederland om over tien jaar alvast de helft minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Minister Kaag vindt het heel belangrijk dat jonge mensen meer invloed krijgen in de politiek. Vooral als het over duurzaamheid en klimaatverandering gaat. "Minister Kaag gaat over internationale afspraken hierover. We hopen dat ze onze ideeën internationaal op de kaart zet", vertelt jongerenvertegenwoordiger Jahkini.

Volgens de minister zaten er veel goede ideeën tussen. "Je ziet dat jongeren veel ambitieuzer zijn dan mensen van bijvoorbeeld mijn leeftijd. Zij moeten ons scherp houden en wij moeten leveren voor de volgende generatie."

Dat er jonge mensen zijn die zich zorgen maken over het klimaat, blijkt wel uit de klimaatstakingen waar duizenden tegelijk op af kwamen. Die stakingen ontstonden in 2018 in Zweden. Daar begon scholiere Greta Thunberg met spijbelen voor een beter klimaat. Haar actie kreeg de afgelopen maanden navolging in landen over de hele wereld.