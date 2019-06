Het (bijna) onoplosbare probleem van drugsafval

Het grootste cokelab ooit opgerold (bij toeval), crystal meth-labs in Nederland, boobytraps op een drugsboot met 10.000 liter drugsafval. Zo maar een greep uit berichten over drugsvondsten in Nederland in een paar weken tijd.

De productie van drugs is voor veel gemeenten nog steeds een gigantisch probleem. Wat maakt die handhaving nou zo lastig? NOS op 3 legt het je uit in de video hieronder: