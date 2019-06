Dit is waarom jouw medicijn soms op is

Antibiotica, de pil, astmamedicatie, hormoonzalf, ADHD-medicijnen; bijna 800 keer was er afgelopen jaar een tekort aan een medicijn. Kreeg je ineens een ander puffertje voor je astma dan voorheen? Dikke kans dat dat door een tekort kwam.

En dat is niet zomaar op te lossen. Want de medicijnketen is verspreid over de hele wereld. Ontdek in deze special hoe jij de dupe kan worden van een fout aan het begin van die keten.