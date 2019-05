Minister: pro-anorexia-coaches 'walgelijk', in najaar campagne

Ook Kamerleden reageren op de berichtgeving van de NOS. Voor de ChristenUnie is een campagne alleen niet genoeg. Kamerlid Nico Drost: "Wat deze 'coaches' doen bij het 'helpen' met afvallen, is schadelijk voor de gezondheid en moeten we tegengaan. Het is misschien wel de laagste vorm van misbruik als dit mannen blijken te zijn die ook nog seksuele bedoelingen hebben."

De ChristenUnie dient Kamervragen in en wil dat de minister prioriteit geeft aan deze specifieke vorm van kindermisbruik. Ook wil Drost dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden deze websites te verbieden en dat er meer geld gaat naar voorlichting.

Die voorlichting schiet nu tekort, vindt SP-Kamerlid Maarten Hijink. Hij wil dat sites offline worden gehaald zodra mensen daar anderen aanzetten tot verminking of uithongering.

CDA gaat opnieuw pleiten voor een verbod op alle pro-anorexia-websites. "Ik zie er geen enkel voordeel aan", zegt CDA-Kamerlid Kuik. "Ik snap dat er nog een wereldmars te gaan is voor het zover is, maar je moet ergens beginnen." In Frankrijk bestaat zo'n verbod al. Eerder is hier in Nederland juist vanaf gezien; het zou niet te handhaven zijn en ook niet helpen.