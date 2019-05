Zoek de verborgen beveiligingen in dit briefje van 20 euro

In Nederland zijn gemiddeld meer valse biljetten in omloop dan in de rest van Europa. Gemiddeld is van elke miljoen euro, 80 eurocent vals. In Europa is het gemiddeld 55 cent. Om vervalsers voor te blijven, blijft de Europese Centrale Bank biljetten vernieuwen.

Vandaag gaan nieuwe 100- en 200-eurobiljetten in omloop, nog beter beveiligd dan de oudere biljetten. Maar ook die zaten al boordevol beveiligingen. Hieronder een briefje van 20 euro. We hebben er 12 beveiligingen in verstopt. Hoeveel kun jij er vinden?