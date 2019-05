Van jong naar oud: zo stemde Nederland voor de EU-verkiezingen

Denk is in dit overzicht op aanraden van Ipsos niet meegenomen. De groep stemmers in de steekproef van het onderzoeksbureau was relatief klein, wat de verhoudingen tussen jong en oud vertekent. Ipsos schaarde Volt net als Jezus Leeft, vandeRegio & Piratenpartij en De Groenen onder 'overige partijen', waardoor de kiezers niet per leeftijd zijn uit te splitsen.

Provinciale Staten

Voor de Provinciale Staten-verkiezingen van acht weken geleden deed Ipsos hetzelfde (zie onder). Ook toen had D66 relatief gezien de jongste kiezersschare, 41 procent van hen was tussen de 18 en 34. 50Plus deed zijn naam eer aan: 89 procent van de stemmen op die partij kwam toen van 50-plussers.