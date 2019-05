Hoe deze melkveehouders de weidevogels op hun land redden

Wie zich het meeste inzet voor de weidevogel, plukt daar binnen de coöperatie ook de vruchten van. Daarbinnen is namelijk afgesproken dat als je land er goed bij ligt voor vogels, je punten krijgt. "Hoe harder je je best doet, hoe hoger jouw aandeel is in de melkverkoop", vertelt Kasper. Maar uiteindelijk draait het om de weidevogel. "Die hoort thuis in het Hollandse landschap", zegt Wes. "Wat je kunt doen, moet je doen. Ik vind het onze plicht om de weidevogel hier een plek te blijven geven."