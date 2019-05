Sterven in het stembureau: dit waren de eerste verkiezingen voor iedereen

Het is acht uur 's ochtends, de stembureaus gaan open. "De mensen maken queue", schrijft het Limburgsch Dagblad daar drie dagen later over. "Nooit zoveele echtparen bij elkander gezien." Veel stelletjes gingen namelijk samen naar de stembus, nu dat voor het eerst kon. "De vrouwen zouden wenschen, dat het iedere week stemming was, zegt iemand, want nu laat de man zijn vrouw niet tehuis."

Maar er kwamen ook veel vrouwen alleen stemmen, haast de Limburgse krant zich te zeggen, "gewapend met het stembiljet, het vasthoudend alsof het iets kostbaars was". In Den Haag bekenden sommige vrouwen dat ze de hele nacht niet hadden geslapen van de zenuwen, schrijft het Haagse avondblad Het Vaderland.

Stemspijbelaars

Er waren in 1922 ruim drie miljoen kiesgerechtigden, een verdubbeling ten opzichte van vier jaar daarvoor, toen alleen mannen mochten stemmen.

Het kiesrecht ging trouwens iets verder dan mogen stemmen: je moest. Er gold een stemplicht, dus je was verplicht om naar de stembus te gaan en je stem uit te brengen (of blanco te stemmen). Deed je dat niet, dan moest je bij de burgemeester van je woonplaats melden waarom je had verzuimd. Als hij akkoord ging met je verklaring, was er niks aan de hand. Maar 'stemspijbelaars' konden in het uiterste geval een berisping krijgen of een boete van maximaal drie gulden.

Tragische sterfgevallen

Iedereen moest dus bij het stembureau komen opdagen. Ook mensen die dat zonder die verplichting misschien niet hadden gedaan. De Delftsche Courant maakt twee dagen na de verkiezingen van 1922 bijvoorbeeld melding van een tragisch incident in het Zuid-Hollandse dorp Slikkerveer. Daar "is een man in het stembureau, nadat hij gestemd had, dood neergevallen".