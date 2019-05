Heb jij de Nederlandse nationaliteit? En ben je ouder dan 18? Dan mag je bij landelijke verkiezingen stemmen. Da's heel normaal, toch?

Nou, nee. Dat algemeen kiesrecht kwam er 100 jaar geleden niet zomaar. Er ging een hele strijd aan vooraf. Voor 1919 mocht je alleen naar de stembus als je bijvoorbeeld genoeg geld had, ridder was of een bepaald diploma had. Vandaag wordt in de Ridderzaal in Den Haag het algemeen stemrecht gevierd.

Start de special en ontdek of jíj vroeger had mogen stemmen.