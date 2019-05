Alain (35) reist de wereld rond om straten peukvrij te maken

Alain Muller (35) schrok van de hoeveelheid peuken die hij op z'n reizen overal om zich heen zag. "Het werd een obsessie en ik besloot er iets aan te doen."

Dat is hoe zijn project The Hummingbird Tour begon. Die naam is te danken aan een Latijns-Amerikaanse legende. "Het is een verhaal over een kleine kolibrie die stukje bij beetje een brand in de jungle probeert te blussen. Dat is ook de filosofie achter mijn tour."

Tijdens een opruimactie in Leeuwarden maakte hij ruim 50.000 sigarettenpeuken buit. Wij gingen met hem mee op peukentocht in Zwolle.