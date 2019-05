Wat pus uit een koeienuier met vaccineren te maken heeft

Het aantal ouders dat hun kinderen laat inenten daalt de afgelopen jaren en dat zorgt voor discussie. In Duitsland kondigde de minister van Volksgezondheid deze week aan dat hij vaccineren tegen mazelen wil verplichten. Ouders die dat niet doen krijgen een boete.

Nederland gaat niet zo ver, maar tientallen kinderdagverblijven weigeren niet-gevaccineerde kinderen. Alles om een uitbraak van mazelen te voorkomen, een ziekte die heel besmettelijk is, maar eigenlijk amper nog voorkomt in Nederland. Dat komt vooral doordat we hiertegen vaccineren.

Hoe dat vaccin ooit ontdekt werd door een Engelse arts die koeienpokken op mensen gebruikte, leggen we uit in deze video: