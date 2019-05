Met de nachttrein door Europa: romantisch of realistisch?

Kröger: "Het nadeel van de trein: het is relatief duur. Maar dat komt vooral om dat vliegen zo ongelofelijk goedkoop is. Er wordt geen accijns betaald over kerosine, geen btw over de tickets en ook geen CO2-belasting. Dat maakt dat vliegtuigmaatschappijen een uitzonderingspositie hebben."

Wim van de Camp, jarenlang lid van de Commissie Transport en Toerisme van het Europees Parlement, denkt daar anders over. "De revival die nu aan de gang is, heeft meer met romantiek dan milieubewustzijn te maken. Ik verwacht dat alle internationale treinen die een afstand groter dan 500 kilometer overbruggen, kansloos zijn tegen het vliegtuig. Behalve misschien voor gepensioneerden."

"In mijn ogen zijn de nachttreinen vooral verdwenen omdat het lang duurt, ze oncomfortabel zijn en we meer dan vroeger gesteld zijn op onze privacy. Als je met z'n zessen in een coupé ligt en eentje snurkt, is dat geen pretje", zegt Van de Camp.

Volgens Kröger ligt het niet zo zeer aan reiscomfort, maar aan de manier waarop je een treinreis boekt. "Ik ben zelf nu in Venetië, met de trein, en boeken kostte mij de meeste moeite. Er is niet één plek waar je al je treintickets kan boeken. Daaraan zie je dat het spoor vooral ingericht is op nationaal reizen en niet op internationaal gebruik. Hopelijk komt daar snel verandering in."