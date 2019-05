Zo ver kom je op stedentrip in Europa, met en zonder vliegtuig

Op stedentrip in Europa? Grote kans dat je het vliegtuig pakt. In 1995 telde Schiphol jaarlijks bijna 240.000 Europese vliegbewegingen en vorig jaar al ruim 400.000. Vluchten van en naar Barcelona klommen in die periode zelfs van 2507 naar 8476 per jaar.

Alternatieven werden in die periode schaarser: veel internationale nachttreinen werden opgedoekt. Sinds 1995 zijn ongeveer 30 lijnen geschrapt, waaronder die tussen Amsterdam en Berlijn. Tel je daarbij op dat vliegen imagoschade heeft opgelopen vanwege milieu-impact, dan kan dat gevolgen hebben voor je ideale weekendje weg.

Op de pagina hieronder kun je aangeven hoe lang je maximaal onderweg wil zijn, hoeveel geld je daarvoor wil uitgeven en of je wil vliegen of niet. Aan de hand van de keuzes die je maakt, vallen bepaalde steden af die niet aan jouw criteria voldoen.

Bekijk hier of jij verder komt dan Berlijn: